«Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio, il ciccione sta morendo», questo un estratto dell'audio pubblicato alcune ore fa in Argentina delle parole di Leopoldo Luque, il medico che ha seguito Diego Armando Maradona negli ultimi giorni di vita. Non si è fatto attendere ovviamente il commento di Dalma, figlia dell'ex Pibe de Oro: «Luque, sei un figlio di pu***…ho appena sentito l’audio tra Luque e la psichiatra e ho vomitato. Spero sia fatta giustizia, l’unica cosa che chiedo a Dio è che sia fatta giustizia. Non dimentichiamo neanche che è pagato da Matias Morla, la persona che l’ha pagato e presentato a mio padre».

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻 — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Ultimo aggiornamento: 12:15

