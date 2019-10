Dutroux, il pedofilo che segregò e violentò 6 bimbe potrebbe tornare libero dopo un test psicologico

Marc Dutroux, il terribile serial killer e pedofilo belga che sta scontando l'ergastolo in carcere, verrà sottoposto ad una valutazione psicologica in vista di una possibile scarcerazione. Lo ha deciso un tribunale di Bruxelles, accogliendo la richiesta del suo legale, riferisce l'agenzia stampa Belga. Dutroux, ​soprannominato il Mostro di Marcinelle, oggi 62enne, fu condannato all'ergastolo nel 2004 per aver rapito negli anni novanta sei bambine e adolescenti, che tenne a lungo prigioniere, sottoponendole a violenze sessuali. Solo due delle vittime sopravvissero, due furono uccise e due morirono di stenti. In Belgio i detenuti possono essere rilasciati dopo aver scontato due terzi della pena, se non presentano un rischio per la società, e l'ergastolo non dura in genere più di 30 anni.



Nel 2013 un tribunale belga aveva già respinto una richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Dutroux, affermando che non vi era per lui possibilità di reintegrarsi nella società. Dal 2017 il suo legale Bruno Dayez si è impegnato per la liberazione del

mostro di Marcinelle

, scrivendo anche un libro in proposito. Ora che il tribunale ha accolto la sua richiesta, un team di cinque psicologici valuterà Dutroux entro l'11 maggio in vista di una possibile richiesta di libertà condizionata.

