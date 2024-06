Oggi, nel suggestivo Monastero di San Jeronimo de Yuste a Cuacos de Yuste, in Estremadura, si è svolta un'importante cerimonia che ha visto protagonista Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea. Draghi è stato insignito del prestigioso Premio Europeo Carlo V, un riconoscimento conferitogli per la sua eccezionale leadership e il suo contributo alla stabilità economica dell'Unione Europea durante una delle sue crisi più severe.

La cerimonia, presieduta dal re Felipe VI di Spagna, ha visto la partecipazione di illustri personalità del panorama politico ed economico europeo. Tra i presenti vi erano Josep Borrell, alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, i ministri spagnoli degli Esteri, José Manuel Albares, e dell'Economia, Carlos Cuerpo, il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, e l'ex premier spagnolo José Maria Aznar.

Un riconoscimento alla leadership e alla visione

Il Premio Europeo Carlo V viene assegnato dai membri dell'Accademia Europea e Iberoamericana di Yuste, della quale Felipe VI è presidente onorario. Questo premio celebra la leadership di Draghi alla guida della BCE, dove ha implementato una serie di misure energiche e audaci che hanno permesso di affrontare la recessione economica europea, mantenendo la stabilità dell'euro e l'autonomia della BCE. Le azioni di Draghi hanno salvato la moneta unica e permesso all'Europa di emergere rafforzata dalla crisi.

La giuria ha voluto riconoscere anche l'impegno di Draghi nel promuovere i principi etici europei come pilastri della governance economica, evidenziando la sua straordinaria capacità di previsione e dialogo al servizio di un'Europa unita. Inoltre, è stata sottolineata l'attenzione di Draghi per la gioventù come garante del futuro d'Europa, un impegno che va oltre l'ambito strettamente economico.

Il discorso di Mario Draghi: sfide e opportunità per l'Europa

Nel suo discorso di ringraziamento, Draghi ha delineato una visione chiara e ambiziosa per il futuro dell'Unione Europea. «L'Ue dovrà crescere più velocemente e meglio. E il modo principale per ottenere una crescita più rapida è aumentare la nostra produttività», ha affermato l'ex premier italiano. Ha poi sottolineato la necessità di affrontare nuove esigenze, come l'adeguamento ai rapidi cambiamenti tecnologici, l'aumento della capacità di difesa e la realizzazione della transizione verde.

Draghi ha posto l'accento sulla necessità di ridurre il prezzo dell'energia e costruire un vero mercato energetico per incrementare la produttività del continente. Ha criticato le attuali regole di mercato che non disaccoppiano nettamente il prezzo delle energie rinnovabili e nucleare dai più alti e volatili prezzi dei combustibili fossili, impedendo così a industrie e famiglie di beneficiare pienamente dell'energia pulita. Il discorso di Draghi ha anche toccato temi di fondamentale importanza sociale. «Il mantenimento di alti livelli di protezione sociale e di redistribuzione non è negoziabile. La lotta all'esclusione sociale sarà fondamentale non solo per preservare i valori di equità sociale della nostra Unione, ma anche per far sì che il nostro viaggio verso una società più tecnologica abbia successo», ha dichiarato.