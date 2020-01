Mette in affitto il marito infedele per 20 dollari alla settimana: l'ultima amante gliene dà solo 17

In Kenya una donna, stanca delle continue infedeltà del marito, ha deciso di metterlo in affitto, secondo quanto riportato dai media locali. La keniota Edna Mukwana ha chiesto all'ennesima amante del marito che si è trattenuta con l'uomo per circa una settimana 20 dollari, tuttavia la donna gliene ha dati solo 17.







Edna ha raccontato che suo marito «è sposato con l'alcol e le prostitute», il che l'ha portata a prendere la drastica decisione. La donna ha detto che ha usato tutti i soldi per comprare dei vestiti per i loro figli.

La donna ha sottolineato che non ha alcuna intenzione di riprendere in casa con sé suo marito. «Non voglio vivere il nuovo anno con l'impedimento del 2019», ha detto.