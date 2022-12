Marito e moglie si ammalano di tumore entrambi e muoiono a 10 ore di distanza l'uno dall'altra

L'ennesima battaglia combattuta insieme, che purtroppo è diventata l'ultima. Steve e Wendy Hawkins, 58 anni lui e 52 lei hanno trascorso la vita insieme come marito e moglie poi entrambi si sono ammalati di tumore (due forme distinte) e sono morti a 10 ore di distanza l'uno dall'altra il 23 dicembre presso l'ospedale di Yankton, nel South Dakota, (Stati Uniti).

La vita insieme e la malattia

La coppia aveva due figli, Wendy era casalinga mentre lui aveva lavorato come amministratore in una società dal 2009 e come paramedico nel parco nazionale di Yellowstone e a San Diego.

Il primo ad ammalarsi era stato Steve, che aveva scoperto di avere un tumore 5 anni fa. Wendy invece ha avuto una malattia più breve e dal rapido decorso arrivata in poco tempo alla metastasi. Una situazione che le ha impedito di stare accanto al marito fino all'ultimo come avrebbe voluto.

I due figli sono entrambi scoinvolti dal dolore «È stata un'esperienza tragica. Erano genitori meravigliosi e si prendevano molta cura della loro famiglia» hanno scritto in una petizione di GoFoundMe per chiedere aiuto per le spese funebri. Sono stati raccolti più di 9mila dollari, che contribuiranno alle spese funebri della coppia.