Mariupol, il comandante ucraino scrive al Papa: «Combatterò fino alla fine, aiuti i bambini a uscire da questo inferno»

Città del Vaticano - «Santità, Papa Francesco! Non sono cattolico, sono ortodosso. Credo in Dio e so che la luce vince sempre le tenebre». E' una lettera disperata quella che il comandante della 36a Brigata Separata dei Marines, il maggiore Serhiy Volyna da Mariupol ha fatto avere al pontefice. Una sorta di ultima missiva e dal tono dello scritto si comprende bene che il militare (appartenente ad una formazione militare di estrema destra) sa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati