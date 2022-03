Mariupol, 130 sopravvissuti nel teatro in Ucraina. Gli 007 britannici: «Bombardato da jet russi»

Ci sono superstiti a Mariupol e 130 persone sono uscite vive dal teatro bombardato dai russi. Lo affermano i media ucraini tra cui 'The Kyiv Independent'. Secondo quanto riferito al quotidiano ucraino, il rifugio antiaereo avrebbe resistito all'attacco. Intanto i soccorsi si stanno ancora attivando per trovare sopravvissuti.

Ucraina, adesso la guerra colpisce anche le navi nel Mar Nero: una affondata, altre danneggiate. «Sono stati missili russi». Rischio crisi alimentare

Ucraina, già morti 7mila soldati russi, peggio che in Afghanistan e in Cecenia. Gli errori di Putin, i fantasmi di Breznev ed Eltsin

​Quanto accaduto nel teatro di Mariupol, in Ucraina, «sembra essere stato un attacco deliberato contro un obiettivo civile» frutto di un bombardamento aereo russo. Lo sostiene il governo britannico di Boris Johnson per bocca di James Cleverly, numero 2 del Foreign Office, intervistato da vari notiziari del mattino a nome dell'esecutivo. Secondo Londra, si tratta dunque di «un'evidente violazione del diritto internazionale», come ha aggiunto il viceministro a Itv in risposta alla domanda se si potesse già evocare un crimine di guerra. Mosca ha ieri attribuito invece il raid alla milizia ultranazionalista ucraina del battaglione Azov.

