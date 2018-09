Caso Marò, slitta ancora l'udienza finale: un giudice è malato

Venerdì 28 Settembre 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata rinviata l'udienza finale del Tribunale arbitrale internazionale sul caso di, i marò italiani accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012. «Un inaspettato problema di salute» di uno dei giudici è la causa del rinvio dell'udienza, inizialmente prevista per il 22 ottobre all'Aja. La Corte permanente fa sapere inoltre che nuova data per l'inizio dell'udienza sarà fissata a tempodebito in consultazione con le parti, Italia e India.Il Tribunale arbitrale è composto da cinque giudici, ma non è noto al momento quale sia il membro con problemi di salute, né i tempi previsti. La Corte dell'Aja assicura che ulteriori informazioni sul caso dei due marò verranno rese note sul proprio sito non appena saranno disponibili.