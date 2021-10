Marocco, scoperto collier di perle 150mila anni fa: é il più antico gioiello mai trovato, emerso da scavi Essaouira

Che la vanità sia sempre stata femmina lo si sà. Quello che ancora non è certo è il momento in cui le donne abbiano cominciato a utilizzare (e quindi a realizzare) gioielli per adornare il proprio corpo. Il ritrovamento che può rispondere (forse definitivamente, anche se di definitivo nell'archeologia non c'è nulla) è avvenuto in Marocco. Un collier di perle, al momento il più antico che si conosca, secondo gli studiosi, è emerso dai lavori di scavo del sito archeologico di Bizmoune, a 14 km da Essaouira, sulla costa atlantica del Marocco. Le perle da conchiglia risalgono a un periodo collocabile tra i 142 e i 150 mila anni fa, in piena età della pietra: sono 33 in tutto e il foro che le attraversa fa pensare che siano state usate per ormare vestiti o come gioielli.

L'Homo Sapiens si era appena affacciato al mondo e già apprezzava le perle. Il ritrovamento si deve a un'equipe internazionale guidata dall'Istituto superiore di archeologia di Rabat, al lavoro nella zona dal 2014. La scoperta è stata pubblica con rilievo dalla rivista Science Advances.