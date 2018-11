Marsiglia, crollano due palazzine in centro: si scava per cercare sopravvissuti

Marsiglia, crollo stamattina. Due palazzi sono crollati in Rue D'Aubagne, nel centro della cittadina costiera francese. È quanto annunciano i media francesi precisando che ricerche sono in corso per trovare eventuali vittime o sopravvissuti, sul posto vigili del fuoco e un reparto cinofilo.

Intorno alle 9 è crollata una prima palazzina e dopo poche ore è crol lato un secondo edificio. Una palazzina di tre piani, adiacente a quella già collassata, è crollata a sua volta, e secondo i pompieri sul posto c'è anche un terzo edificio a rischio. Secondo un'ipotesi dei media francesi, la pioggia degli ultimi giorni potrebbe aver reso più vulnerabili le strutture, già fatiscenti, del quartiere Noailles, nel cuore della città.

Rue d'Aubagne, l'immeuble est complètement tombé... De premiers témoins indiquent qu'il était habité pic.twitter.com/B4HJe2fxNv — JM Leforestier (@jmleforestier) 5 novembre 2018

Al momento è di almeno due feriti lievi il primo bilancio del crollo della prima palazzina di tre piani . L'edificio, già fatiscente prima del dramma, è ora ridotto ad un ammasso di detriti. Sul posto, 18 veicoli dei soccorsi e 40 vigili del fuoco sono alla ricerca di eventuali vittime o altri superstiti. Una donna è uscita dal palazzo ricoperta di polvere ma indenne. Le autorità locali invitano la cittadinanza ad «evitare il settore» e a dare «priorità ai soccorsi».

Lunedì 5 Novembre 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 11:20

