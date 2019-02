Marsiglia, spara e accoltella passanti in centro a Marsiglia. L'aggressore ucciso dalla polizia

Martedì 19 Febbraio 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 18:32

Un uomo ha sparato e accoltellato due persone (quattro secondo altre fonti) nel centro di Marsiglia, prima di essere neutralizzato dalla polizia. Dopo l'assalto l'aggressore sarebbe stato ucciso dalle forze dell'ordine.Due persone ferite sono state ricoverate in ospedale. Uno sarebbe in condizioni gravi. L'aggressore, secondo la tv Bfm, ha tirato fuori una pistola di fronte alla polizia che lo voleva fermare. L'aggressione è avvenuta sulla Canebiere, in pieno centro.