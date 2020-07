Mary Kay Letourneau, morta la prof che ebbe 2 figli con lo studente 13enne: avevano divorziato l'anno scorso

È morta all'età di 58 anni Mary Kay Letourneau, l'ex insegnante nota per aver avuto una relazione proibita con un suo studente, Vili Fualaau, minorenne all'epoca dei fatti. La donna americana è morta per un cancro, circondata dall'affetto dei due figli avuti dalla storia d'amore incriminata. Tutto è cominciato nel 1997, quando la Letourneau - 34enne all'epoca, sposata, madre di 4 figli - fu arrestata per violenza su minore e stupro, a causa della relazione con il 13enne Fualaau, suo studente alla alla Shorewood Elementary School, vicino Seattle.

La donna, pur dichiarandosi colpevole, definì quello fra lei e il ragazzo un "amore incontrollabile" e la loro relazione consensuale. Letourneau diede alla luce un figlio e se la cavò con soli 3 mesi di carcere. Scontata la pena, la donna viene trovata in auto ancora con Faulaau e stavolta il giudice decide per una condanna di 7 anni. In prigione partorisce la seconda figlia concepita con il suo ex studente. Letourneau esce dal carcere nel 2004, ma nel frattempo la sua storia ha fatto il giro del mondo. Insieme a Fualaau scrive un libro, "Un solo crimine, l’amore", pubblicato prima in Francia e poi negli Stati Uniti.

Dopo varie peripezie, i due riescono a sposarsi nel 2005 e alla donna viene concesso di tornare a insegnare in scuole private. Una storia d'amore senza lieto fine, perché nel 2019 arriva il divorzio. Soltanto allora Fualaau riuscì a definire la relazione con la Letourneau "insana", almeno considerando come era cominciata.

Ultimo aggiornamento: 16:17

