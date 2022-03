«I Masai sono troppi, rovinano il Parco», e ora la Tanzania li vuole sfrattare

In Tanzania è scontro sul Ngorongoro, l'immenso cratere vulcanico nel nord del paese, uno dei luoghi simboli d'Africa e tra i più belli del continente, in particolare per la sua varietà di fauna e flora. Un ecosistema unico, con la caldera chiusa al resto del mondo dal perimetro del cratere, in cui vivono anche i Masai, una delle popolazioni indigene presenti nell'Africa orientale, pastori semi-nomadi che si spostano tra Kenya e Tanzania, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati