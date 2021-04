Covid, le mascherine devono essere indossate all'aperto? Lo studio

Sono scomode, stringono e si muovono. Sono le mascherine: tanto odiate quanto necessarie per proteggersi dall'infezione da Covid. Al chiuso sono essenziali: senza, ormai, ci sentiamo nudi e insicuri. Ma all'aperto è faticoso tenerle, soprattutto quando si fanno esercizi fisici. Alcune persone sono a favore di mantenere l'obbligo di indossarle fuori, altre no. Sei esperti ne hanno discusso e il dibattito è stato pubblicato sul British Medical Journal.

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Coprifuoco alle 23 da metà maggio e alle 24 a giugno: ecco il... ITALIA Zona gialla, negozi, sepolture e spostamenti: ecco le principali faq... L'EPIDEMIA Long Covid, dolori cronici da fibromialgia: la nuova segnalazione...

A favore della mascherina all'aperto

Il rischio di un contagio da Covid all'aperto è inferiore dalle quattro alle 20 volte rispetto al chiuso. Ma non basta per non indossare la mascherina. Perché spesso le misure del distanziamento e dell'igiene delle mani non vengono rispettate . Tre esperti coinvolti nel dibattito – Babak Javid, esperto di medicina sperimentale dell'Università della California di San Francisco, e i neonatologi Dirk Bassler e Manuel Bryant, dell'Università di Zurigo – si riferiscono in particolare al focolaio scoppiato durante lo Sturgis Motorcycle Rally, il raduno di motociclisti in SouthDakota, negli Stati Uniti. Migliaia di persone sono state contagiate con il virus, e la maggior parte non indossava la mascherina. C'è un altro aspetto da considerare. Molto spesso chi non indossa la mascherina all'aperto non lo fa neanche al chiuso .

Chi è contrario