Mascherine, in Francia via nei luoghi al chiuso ma solo per i vaccinati

Stop all'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi in Francia dal 28 febbraio, ma solo per i vaccinati: lo ha annunciato il ministero della Salute in un comunicato, precisando che l'obbligo sarà mantenuto sui mezzi pubblici e nei luoghi in cui non è previsto l'obbligo di super Green pass.

La Spagna intanto, permetterà l'accesso al proprio territorio nazionale a tutte le persone di età compresa tra i 12 e i 18 anni anche se non vaccinate, a patto che siano risultati negativi a un tampone molecolare realizzato nelle 72 ore precedenti al viaggio: è quanto dispone un provvedimento pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale viene modificata la misura finora vigente in questi casi, che prevedeva l'obbligo di vaccino per determinati Paesi extra Ue. La decisione è giustificata con il fatto che in certe parti del mondo i minorenni hanno difficoltà ad accedere al vaccino, e permette pertanto un'agevolazione per l'entrata in Spagna da Paesi come Regno Unito, Usa, Messico o Argentina, spiega il portale specializzato Civio. I minori di 12 anni potevano già entrare in Spagna anche se non vaccinati.