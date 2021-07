Massaggiatore condannato a quattro anni di carcere per aver filmato di nascosto più di 900 donne nude

Julian Roddis, un massaggiatore di 50 anni, è stato condannato a quattro anni di carcere dalla Corte del Tribunale di Peterborough, in Inghilterra, per rispondere di nove capi accusa tra i quali quello di aver filmato segretamente più di 900 donne nude, come riferiscono i media locali.

L'uomo ha utilizzato come telecamera uno smartwatch collegato al PC. In tal modo registrava e inviava le immagini delle donne mentre le massaggiava.

Il crimine è venuto alla luce quando una donna si è insospettita del dispositivo e ha cercato su Internet, dove ha trovato un dispositivo identico che aveva una telecamera nascosta. Il massaggiatore ha filmato le donne per due anni prima di essere arrestato. Le indagini hanno rivelato più di 2.000 file video sul dispositivo.

Durante l'interrogatorio con la polizia, Roddis ha ammesso di aver usato la telecamera per registrare le clienti e si è dichiarato colpevole delle accuse a lui rivolte il 30 aprile scorso.

Da parte sua, la detective della polizia del Cambridgeshire Helen Keighley ha espresso il suo disappunto per tali eventi, dichiarando di essere speranzosa che «la condanna dia alle vittime un senso di chiusura - di questa brutta storia - e consenta loro di andare avanti».