Massimo Riella, finita la fuga da film di 4 mesi: arrestato in Montenegro

La fuga da film di Massimo Riella è finita. L'uomo è stato ritrovato e arrestato in Montenegro a più di quattro mesi dall'evasione. Era in carcere per una rapina ad una coppia di novantenni a Brenzio, di fronte al lago di Como. Lo scorso 12 marzo però era riuscito a scappare dal furgone della polizia penitenziaria durante un permesso per visitare la tomba della madre Agnese. Da quel momento si erano perse le tracce per quasi un mese. Quando degli agenti lo hanno visto nei boschi sopra Dongo, dove si sarebbe rifugiato e nascosto per settimane intere: dopo alcuni spari, Riella - che per il reato di rapina si è sempre professato innocente - è sparito di nuovo. «La gente se lo passa di casa in casa, il mio Massimo non vaga nei boschi cacciando a mani nude - aveva detto il padre Domenico -. Lo tengono una notte a testa, quindi riparte. Semplice. Siamo già d’accordo che ce lo porto io, ai carabinieri. Prima però bisogna arrestare il vero colpevole. Il mio Massimo è mezzo matto, m’ha fatto disperare… Però non è tipo da picchiare gli anziani. Lui è fuggito per dimostrare la propria innocenza. Anche se ho il terrore che voglia farsi giustizia da solo. Casomai l’accoppa…».

La storia

Riella, separato dalla moglie (da cui aveva avuto una figlia) e diviso dalla compagna (da cui ne aveva avuti altri due), si era rifugiato inizialmente tra le alture del lago. A marzo la madre era morta da poco a causa di un cancro così Riella in carcere aveva messo in atto diverse proteste, tra cui una arrampicata fino al tetto dell'edificio pur di ottenere una visita al cimitero. Che infatti gli fu concessa. Ma proprio in quella occasione, dopo aver dato due calci agli agenti della penitenziaria, si era messo a correre in salita per la valle, fino a scomparire nel nulla. Fino ad oggi, il giorno del nuovo arresto.