Prima il matrimonio e poi il femminicidio della neo sposa: erano fidanzati da oltre un anno

Prima il matrimonio e poi il femminicidio della neo sposa. Una storia da incubo nel Regno Unito. Dawn e Thomas Nutt, 45 anni, si sono sposati mercoledì scorso ad Halifax, città del Regno Unito. L'agghiacciante omicidio arriva dopo che la coppia ha posato per degli scatti in un ufficio del comune. Sono stati fotografati mentre firmavano il registro dopo una cerimonia intima a cui hanno partecipato familiari e amici. Nutt, papà di tre figli, indossava un abito grigio e una cravatta rossa, mentre Dawn indossava uno splendido vestito rosso.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Tradite dallo stesso uomo, tre ragazze comprano un vecchio scuolabus...

Tradite dallo stesso uomo, tre ragazze comprano un vecchio scuolabus e partono insieme

Fidanzati da più di un anno

Gli ospiti hanno raccontato come la coppia avesse pianificato il matrimonio per mesi dopo essersi fidanzati nel gennaio 2020. Uno ha detto: "Dawn e Tommo erano così innamorati. Non posso credere a quello che è successo. "È stato un matrimonio adorabile e Dawn era bellissima". "Non riesco a credere che una cosa del genere sia successa così presto dopo il matrimonio". La sorella di Dawn, Lisa Walker, 49 anni, ha scritto: "Il mio cuore è davvero spezzato".

Le squadre della scientifica stavano continuando a setacciare la casa della coppia a Brighouse, West Yorks, alla ricerca di indizi. Le decorazioni di Halloween erano ancora appese alla porta d'ingresso mentre il principale indiziato, Nutt, continuava a essere interrogato dai detective. Si crede che Dawn, che ha avuto due figli da una precedente relazione, sia stata strangolata. Ieri sera, un portavoce della polizia del West Yorkshire ha dichiarato: "Possiamo confermare che il corpo di una donna è stato trovato ad Halifax. "Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio e al momento è ancora in custodia.