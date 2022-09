Il giornalista freelance italiano Mattia Sorbi, che in Ucraina è stato anche corrispondente per la Rai, è rimasto ferito in incidente a Kherson. Le sue condizioni però non sarebbero gravi: dopo l'intervento è cosciente e non in pericolo di vita. A confermarlo è stata direttamente la Farnesina, da dove riferiscono di essere «in contatto costante con il reporter coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile». Sorbi si trova in un ospedale della zona controllato dai russi.

Sorbi: «Sto bene e sono al sicuro»

«Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti - ha scritto Mattia Sorbi su Facebook -. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l'importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!».

Nelle scorse ore sui social media era stato diffuso un appello del collega tedesco Arndt Ginzel, che raccontava di non aver avuto più notizie di lui dal 31 agosto. Secondo il giornalista, la mattina del 31 agosto, Sorbi gli aveva scritto di aver intenzione di guidare da Mykolaiv a Oleksandrivka, nell'oblast di Kherson. «Quando siamo arrivati ​​a Mykolaiv intorno alle 17:00 del 31 agosto, Mattia Sorbi non era più disponibile - aveva scritto su Facebook -. Gli abbiamo telefonato il giorno prima perché volevamo sapere come aveva valutato la situazione sul fronte sud prima di continuare il nostro viaggio da Zaporizhzhia a Mykolaiv», aveva scritto Arndt Ginzel.