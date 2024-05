Ragazzo italiano muore in Scozia dopo un'infezione. Il gonfiore alla gamba, poi la polmonite: Mauro aveva 32 anni

È morto venerdì a Edimburgo per le conseguenze di una infezione Mauro Carminati, ingegnere matematico di 32 anni che era arrivato da pochi giorni in Scozia in vacanza. Lo riporta oggi l'Eco di Bergamo a cui la zia di Mauro, Marina, ha raccontato quanto accaduto. Quella in Scozia era una vacanza che Mauro sognava da tanto, così il trentaduenne, originario di Stezzano, in provincia di Bergamo, e impiegato alla Lamborghini, ha approfittato dei giorni di ponte ed è partito il 26 aprile. Sarebbe dovuto restare solo cinque giorni ma proprio il 26 si è accorto di un gonfiore alla gamba.

L'infezione

Dopo il gonfiore la gamba è diventata nera.

Mauro Carminati, chi era

Laurea breve presa con 110 e lode al Politecnico di Milano, e la magistrale ottenuta sempre con il massimo dei voti all'Università di Monaco di Baviera, Mauro aveva lavorato quattro anni nel quartiere generale dell'Audi a Ingolstadt prima di rientrare in Italia nel 2020 e iniziare il lavoro alla Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Per questo durante la settimana Mauro - appassionato di trekking, fotografia e viaggi - viveva a Crevalcore, in provincia di Bologna.