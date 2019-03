May, conservatori all'assalto: ipotesi dimissioni di massa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 07:00

LONDRA - L'indecisione è talmente tanta che neppure sulla sorte di Theresa May c'è concordia: da una parte il parlamento ha fatto di tutto per indebolirla, dall'altra anche l'ipotesi di sostituirla con qualcun altro fa ancora paura e le voci di una fronda sono state prontamente smentite. La premier, reduce da una settimana in cui ha accettato il commissariamento di fatto della tabella di marcia della Brexit da parte di Bruxelles e in cui ha offeso tutto il parlamento proprio nel momento in cui aveva più bisogno di aiuto, ha passato la domenica nella residenza di campagna dei Chequers, quella in cui nel luglio scorso presentò la prima bozza del suo sfortunato piano per la Brexit, per «lunghe discussioni con i colleghi», secondo una nota di Downing Street, che precisa che tra i temi discussi c'è stato anche quello del possibile terzo tentativo di sottoporre l'accordo con Bruxelles a un terzo voto significativo.