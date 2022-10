McDonald's riapre a Kiev dopo sette mesi di stop: subito lunghe code dei clienti

Dopo sette mesi di stop, Mc Donald's, la famosa catena di fast food americana, ha riaperto i battenti a Kiev, in Ucraina. Erano le 7 ora locale (le 6 in Italia) e già centinaia di ucraini erano in fila per potere assaporare nuovamente i famosi hamburger. Sui social è stato postato un video che mostra la lunga coda che si è formata per entrare nel ristorante.

Fila do MCDONALD'S em Kiev pic.twitter.com/Ii0r9MCpJm — Soldado de Cristo 🇷🇺🇸🇾🇸🇦🇷🇸🇺🇦🇰🇬🇦🇱 (@TeodoroSampai12) September 30, 2022

Era dallo scorso febbraio, dall'invasione russa in Ucraina, che il colosso americano aveva chiuso i suoi punti vendita nel Paese.