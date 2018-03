Maddie, arrivano nuovi fondi. Dopo 11 anni si riaprono le indagini sulla bambina scomparsa

Martedì 27 Marzo 2018, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 16:19

Riprendono lesul famossissimo caso della. Dopo 11 anni Scotland Yard ha ottenuto un nuovo supplemento di fondi per proseguire le ricerche .Proseguono le indagini sul famoso caso di, la bambina britannica scomparsa misteriosamente all'età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in. La polizia britannica ha ottenuto un nuovo supplemento di fondi per proseguire le indagini La vicenda, già investigata senza frutto dalla polizia portoghese, resta sotto la lente di Scotland Yard, sebbene finora le varie piste evocate di volta in volta siano poi naufragate o si siano in qualche modo impantanate.Madeleine Beth McCann, nata il 12 maggio 2003 a Leicester (Inghilterra), era in vacanza con i genitori,entrambi medici, il fratellino Sean e la sorellina Amelie quando il 3 maggio 2007 è scomparsa da un appartamento nella zona centrale di Praia da Luz.I genitori hanno affermato di averla lasciata senza sorveglianza in una camera da letto al pianterreno del residence dove alloggiavano per le vacanze con i suoi fratellini (due gemelli di due anni) mentre loro mangiavano con altre tre coppie di amici (tutti in vacanza con figli piccoli) in un ristorante a circa 120 metri di distanza. I genitori e gli amici che si trovavano con loro sostennero di non aver motivo di nutrire preoccupazioni circa il lasciare bambini tanto piccoli da soli in albergo, dal momento che ad intervalli regolari durante la cena un membro del gruppo si recava in albergo a controllare che i bambini stessero bene.I detective britannici, entrati in azione dal 2011, hanno speso 11 milioni di sterline, riporta la Bbc, per condurre quella che è stata denominata Operazione Grange, ma gli ultimi finanziamenti, senza la decisione odierna, si sarebbero esauriti a fine marzo. I genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, che vivono a Rothley, nel Leicestershire (Inghilterra), e hanno buoni agganci con esponenti politici nazionali britannici, avevano lanciato nei giorni scorsi un nuovo appello in favore della prosecuzione di un'indagine all'inizio della quale la polizia portoghese era parsa sollevare qualche sospetto pure su di loro. In seguito Scoltland Yard ha invece identificato altre 4 persone, tutte portoghesi, come soggetti di potenziale interesse investigativo, ma senza poter muovere alcuna accusa nei loro confronti.