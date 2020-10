Medici scomparsi sui Pirenei ritrovati senza vita: i corpi nascosti sotto la neve

Una giovane coppia di medici era scomparsa durante una passeggiata in montagna da alcuni giorni. Così sono partite le ricerche, che in quattro giorni hanno portato, purtroppo, alla tragica scoperta dei loro corpi senza vita.

Li cercavano da giorni, e alla fine le ricerche si sono concluse nel modo più tragico. L. B. e J. B. sono stati trovati senza vita nella Valle de Arán, Pirenei. Secondo gli esperti, il maltempo e l'area geografica montana in cui sono stati trovati hanno accelerato la tragica fine.

Da sabato scorso nel Parco nazionale di Aigüestortes i Estany de Sant Maurici è stata segnalata la scomparsa di entrambi i medici, di 27 anni. I rispettivi genitori, preoccupati per il fatto di non averli visti rientrare a casa, hanno allertato le autorità, che hanno attivato le ricerche via terra e via aerea. Così, i ricercatori hanno determinato che la giovane coppia si trovava sulla rotta Chariots of Fire quando sono stati sorpresi dal freddo. E giovedì hanno trovato i loro corpi senza vita sepolti sotto la neve e nascosti tra alcune pietre vicino al lago della Val d'Aran.

L'ipotesi è che, a causa del maltempo, i due abbiano deviato dal loro cammino, cercando di ritornare al loro veicolo, ma il freddo li ha ostacolati e si sono riparati sotto le rocce dove, poi, sono stati ritrovati.

