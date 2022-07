Crisi governo, l'ironia di Medvedev: «Via Johnson e poi Draghi. Chi sarà il prossimo?»

Una foto con il primo ministro italiano Mario Draghi, accanto il premier britannico uscente Boris Johnson e un riquadro con un punto di domanda. A chiedersi chi sarà il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato la guerra russa all'Ucraina e che è stato spinto alle dimissioni. Così, sul suo canale Telegram, l'ex presidente russo ed ex premier Dmitri Medvedev, attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, esprime la sua soddisfazione per la situazione politica italiana e per quella britannica.

Draghi, le dimissioni sui giornali europei. Le Figaro: «Una storia italiana». Bild: «Dramma». Bbc: «Crolla la coalizione»

Un post sarcastico di Medvedev che già nei giorni scorsi si era fatto sentire dopo le dimissioni del premier britannico scrivendo, sempre su Telegram, «i migliori amici dell'Ucraina se ne vanno. La Vittoria è in pericolo! Il primo è andato...».

La reazione del ministro degli Esteri

«Mi piange il cuore vedere che dall'altra parte del mondo, a Mosca che è un'autocrazia, Medvedev festeggia perché una della più potenti democrazie del mondo, l'Italia, è stata indebolita», ha commentato il ministro degli Esteri e leader di Ipf Luigi di Maio al Tg1.