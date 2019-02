Meghan contro Kate, la sfida oltre la Brexit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Febbraio 2019, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONDRA Bella è bella, e dopo qualche passo falso Meghan Markle, duchessa di Sussex, sembra tornata ad avere la sua immagine pubblica quasi sotto controllo: con le mani eternamente posate sul pancione di sette mesi e le caviglie rese ancora più sottili da tacchi altissimi, sta vivendo quest'ultima fase della gravidanza con una grazia che sembrava venuta meno quando, con un monospalla nero e uno smalto scuro vietatissimo per le donne della famiglia reale, era apparsa da sola a una serata del British Fashion Award, mostrando un'esuberanza americana che a Londra, e tanto più negli ambienti reali ancora segnati dal passaggio di Wallis Simpson, la donna che fece abdicare Edoardo VIII, suscita grande diffidenza. Era la fine dell'anno scorso e ogni giorno la stampa era piena di notizie sulla storia della rivalità, troppo gustosa per non essere raccontata, tra l'ex attrice americana dal passato turbolento e la cognata Kate, perfetta in ogni gesto, mai sfrontata nell'esibire la sua bellezza e ormai divenuta una rassicurante figura materna nell'immaginario nazionalpopolare.