Meghan Markle, l'abito da sposa Givenchy: Velo lungo quanto quello di Lady D, ma c'è il giallo Erdem

OOPS! Looks like someone at @Erdem got too excited. Sounds like #MeghanMarkle's dress is by Erdem. pic.twitter.com/26zbNhFnjI — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 19 maggio 2018

Ms. Meghan Markle’s wedding dress has been designed by the

acclaimed British designer, Clare Waight Keller. Ms. Waight Keller last year

became the first female Artistic Director at the historic French fashion house Givenchy. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 maggio 2018

diper. La sposa indossa un vestito di Waight Keller.Ms. Waight, Artistic Director della storica casa francese. Dopo il toto nomi la scelta di Meghan è caduta nella griffe francese optando per un vestito molto classico e semplice ma con un velo ricamato a mano lungo 5 metri.Una scelta a sorpresa, la Keller non era mai stata citata tra i possibili designer, ma molto 'british'. L'abito è semplice, con scollo a barchetta e un lunghissimo velo decorato portato da dieci paggetti tra i quali spiccava, in uniforme nera, il principino George.Su twitter poi, si è assistito a un vero e proprio giallo, con un tweet del brand canadese Erdem che qualcuno aveva dato per scelta favorita dalla duchessa di Sussex, in cui si annunciava proprio di aver vestito la sposa reale. Un tweet poi scomparso, ma non passato inosservato.Si era parlato di due brand nello specifico prima delle nozze: Ralph & Russo, di origine australiana e Stella McCartney. La seconda sembrava essere quella più quotata anche per la passione che Harry ha per i Beatles, ma alla fine Meghan ha optato per altro.Velo lunghissimo per la sposa, che fa pensare allo strascico di Diana. L'abito comunque è estremamente discreto, quasi a bilanciare le tante novità che hanno rivoluzionato per molti aspetti l'etichetta della casa reale. Un abito però molto lineare, sobrio ed elegante che è arricchito dalla tiara brillante che tiene il velo della sposa.