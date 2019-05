Meghan Markle in travaglio: «Il royal baby sta per nascere»

cominciato il travaglio preparandosi per il parto e l'arrivo del royal baby. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata. Meghan Markle, duchessa di Sussex, hapreparandosi per il parto e l'arrivo del royal baby. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata.

La notizia del parto in corso è stata confermata poi da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Non ancora confermata, invece, per ora, quella della nascita del bebé, di cui al momento non si conosce il sesso.



Il bambino, il primo della coppia, sarà settimo in linea di successione al trono britannico

Lunedì 6 Maggio 2019, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 15:34

