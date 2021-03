Meghan Markle dona 10mila sterline ad un'associazione contro il razzismo e scoppia la polemica

Meghan Markle continua ad essere i protagonista dei tabloid. Anche a distanza di giorni dell'intervista, «inadatta» secondo Alberto di Monaco, rilasciata dalla stessa a Oprah Winfrey, le polemiche e i giochi di "botta e risposta" con i reali britannici non finisco. Notizia delle ultimissime ore: La duchessa del Sussex ha fatto una donazione di 10mila sterline, secondo quanto dicono i media locali, ad un ente che lavora per combattere la povertà e il razzismo a Nottingham. Puntualità eccessiva, questo gesto, secondo alcuni inglesi ai quali è sembrato una strumentalizzazione per "ripulirsi" di fronte all'opinione pubblica.

WORLD EXCLUSIVE: A Private Investigator Hired by The Sun to Spy on Meghan Markle and Her Father has Apologised to the Duchess – and the Queen Full Story: https://t.co/sawJCVZiuP#meghan #meghanmarkle #duchess pic.twitter.com/oJiUz8kxHc — Byline Investigates (@BInvestigates) March 18, 2021

L'Intervista di Oprah Winfrey

Nell'intervista bomba ad Oprah, la Markle aveva detto infatti detto che aveva conosciuto "una famiglia di razzisti la cui preoccupazione era quanto sarebbe stata scura la pelle del figlio», aggiungendo «Non volevo più vivere, ho pensato al suicidio».

Ma a prendere una posizione favorevole rispetto alla donazione è stato proprio il direttore dell'ente benefico Sajid Mohammad, che ringrazia la Markle e spiega che la duchessa stessa gli avrebbe scritto «una mail dai toni gentili ed entusiastici» per avvisarlo dell'avvenuta donazione. Il silenzio dei giorni postumi all'intervista, attuato dall'associazione per evitare che la reputazione della stessa crollasse, è stato così interrotto dalla pubblicazione del post del fondatore stesso. Sajiha così dimostrato vicinanza e la generosità dell'ex attrice come un accadimento che ha commosso non solo lui ma anche tutti i collaboratori.

Il regalo per la figlia: un orologio Cartier come quello di Diana

Tutto questo quando la duchessa ed Harry stanno aspettando la loro secondogenita, alla quale però la Markle ha già fatto un dono molto importante: un cartier da oltre 7000 euro che lei stessa si comprò da sola nel 2013 dopo aver firmato il contratto di rinnovo del suo ruolo nel telefilm "Suits". Un orologio che portava sempre anche la principessa Diana, un Cartier Tank Francaise.