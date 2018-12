Meghan Markle fa infuriare la Regina, la moglie di Harry nei guai per un selfie

Lunedì 17 Dicembre 2018, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meghan Markle fa infuriare la Regina. La Duchessa è finita nel mirino della "reale nonna" per la libera uscita ai British Fashion Awards, nella quale si è presentata più in veste di attrice di Hollywood che di neo sposa di un principe britannico.Prima di tutto l'abito monospalla, che mal si concilia con l'etichetta di corte, senza contare lo smalto nero, mai visto dalle parti di Buckingham Palace (alle altezze reali si consiglia una manucure più naturale). Ma la cosa che ha fatto davvero arrabbiare Elisabetta è stato un selfie insieme alle amiche Clare Waight Keller e Rosamund Pike: i membri della famiglia reale infatti hanno il divieto di partecipare a scatti che non siano in occasione di eventi ufficiali. Tant'è che la foto è stata prontamente rimossa dal sito del British Fashion Council. Sfida alla Corona o semplice dimenticanza? Di certo Meghan al momento non naviga in buone acque.