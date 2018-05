Melania contro Trump: lei lancia «Be Best» per l'infanzia, lui taglia le assicurazioni sanitarie dei bambini

Martedì 8 Maggio 2018, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 15:45

NEW YORK - Melania da una parte e Trump dall’altra. E non soltanto in merito alle indiscrezioni sulla loro vita coniugale da separati in casa. Ma, peggio ancora, anche in relazione alle rispettive traiettorie politiche.La First Lady muove il suo primo passo ufficiale e lancia la campagna “Be Best” a favore dell’infanzia. Il presidente, di tutta risposta, chiede al Congresso di approvare una sforbiciata da 15 miliardi di dollari, destinata ad avere degli effetti devastanti proprio sul programma dedicato alle assicurazioni sanitarie dei bambini.Il motivo?Ridimensionare la voragine di un deficit, già di per sé altissimo, che rischia di allargarsi ulteriormente a causa della riforma fiscale voluta da Trump. La scommessa del tycoon potrebbe rivelarsi vincente nel lungo periodo, qualora l’economia a stelle e strisce decollasse grazie ad un impianto tributario più leggero. Ma, assai banalmente, nel breve mancano i fondi per garantire le scelte firmate Obama.Insomma, Melania vola negli indici di gradimento e tra estetica della comunicazione ed annunci ad effetto promette di fare grandi cose per il benessere dei più piccoli che, come ha affermato durante la conferenza stampa andata in scena nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, «meritano ogni opportunità per godersi al meglio il periodo della loro innocenza». Un pacchetto fondato sull’educazione e sulla gentilezza. A partire dalla vita di tutti i giorni, fino ad arrivare ai social media. Con un’attenzione particolare riservata all’abuso di droghe leggere e pesanti.Il terreno dei suoi bei discorsi, però, rischia di franare alla prova della sostanza. Perché senza i fondi governativi, e senza delle garanzie chiare e concrete sui programmi che Trump si appresta a chiudere, il futuro di centinaia di migliaia di bambini è oggettivamente in bilico.