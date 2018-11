Melania, spese stellari: 174mila dollari per un pomeriggio a Toronto

Non le sono bastate le polemiche al Cairo: Melania Trump raddoppia. La Firts Lady infatti non si risparmia e non risparmia visto che è ancora una volta nell'occhio del ciclone per le spese stellari.Secondo il sito Quarz infatti Melania avrebbe speso 174 mila dollari per un giorno lo scorso anno a Toronto in un hotel dove non trascorse neppure la notte.UnA cifra quasi doppia rispetto alla già controversa somma di 95 mila dollari pagata dalla first lady per meno di mezza giornata di soggiorno all'Intercontinental Cairo Semiramis, nella capitale egiziana, al termine del suo tour in Africa. Alla richiesta di spiegazioni, l'ufficio di Melania ha suggerito di rivolgersi al dipartimento di stato. Ma la sua portavoce Stephanie Grisham ha risposto a Quarz che le spese sono in parte attribuibili al pool che precedette Melania per definire «tutte le misure di sicurezza, le cure mediche, le comunicazioni, le necessità del corteo automobilistico, la logistica», tutti costi «legalmente obbligatori» per i viaggi ufficiali. In realtà, a Quarz risulta che il team costò altri 18 mila dollari.