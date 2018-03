Venerdì 30 Marzo 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Russiagate, armi, stragi, licenziamenti in tronco e scandali sessuali. E se invece fosse Melania il colpo di scena della presidenza Trump?Mentre il circuito mediatico si arrovella attorno ai temi caldi del momento, la First Lady non concede una sola parola riguardo alla pornostar Stormy Daniels. Si concede, però, tra le braccia del suo pubblico, sempre più vasto e sempre più affezionato alla sua figura. E lo fa dalla Florida attraverso i suoi profili social, seguitissimi (circa tre milioni di follower tra Facebook e Instagram).Melania si lascia ritrarre elegante e sorridente tra le mura e i volti del Centro Medico St. Mary di West Palm Beach. Bambini e personale in festa per una visita a sorpresa che commenta così:«Davvero bello trascorrere del tempo assieme ad alcuni dei loro coraggiosi pazienti e agli instancabili dottori ed infermieri».Melania fa la sua parte. Si cala alla perfezione nelle sue nuove vesti istituzionali. Parla poco, sa ascoltare, è composta. Segue ad ogni passo il figlio che ha appena compiuto dodici anni, nato proprio al tempo dell’affaire tra il tycoon e la “tempestosa” Daniels. Madre del piccolo Barron, ma anche “madre” della nazione.Melania, insomma, fa giusto ciò che Trump non sa o non vuole fare.Compreso incassare i colpi di una brutta vicenda che manderebbe su tutte le furie qualsiasi moglie di qualsiasi marito.Ed è esattamente qui che The Donald rischia.In una presidenza, giovane nel tempo ma già lacerata da mille e più polemiche, in cui la distinzione tra la sfera politica e quella personale non è mai esistita ed assai presumibilmente mai esisterà, è proprio da un eventuale strappo personale che potrebbe scoppiare la bolla della politica.Che cosa accadrebbe, infatti, se Melania si svegliasse di colpo e chiedesse il divorzio?