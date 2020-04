Melania Trump, 50 anni impossibili: auguri alla First Lady più bella del mondo

Cinquant’anni impossibili.

In chiave prettamente estetica, la First Lady più bella del mondo, forse di tutti i tempi.

Inutile girarci attorno, tra partigianerie politiche e pregiudizi femminili che guastano la solidarietà in invidia:

Melania Trump è un incanto surreale.



Slovena di Novo Mesto dell’allora Jugoslavia socialista di Tito, vanta una storia folle. Da romanzo, da film, da favola.

Ha due “difetti” enormi, però: è una ex modella, è la moglie del cattivo.

Scherzi e virgolette a parte, in realtà, è un sacco di altre cose.

Tanto per cominciare è una che parla correntemente cinque lingue. Poi della sua immagine, certo, ha fatto il suo cavallo di battaglia sin da giovanissima, quando studiava design all’Università di Lubiana, ma cominciava già a calcare le passerelle per conto di diverse agenzie di moda. Da lì Milano, Parigi, le fashion week, e poi New York. Capitale mondiale di un’industria e di un’America di cui sarebbe diventata, dopo il matrimonio del 2005 e dopo il trionfo del 2016, la prima donna.



Indimenticabile il suo completo “azzurro Tiffany”, omaggio sentito alla immortale Jackie Kennedy, scomparsa nel 1994, ma mai scomparsa dal cuore degli americani.

Melania si è professata sua grande fan e non ha mancato di pensare a lei nel momento più importante della sua vita istituzionale, forse della sua vita in generale.

Una vita, quella al fianco di Donald Trump, non sempre semplice, partita in sordina al tempo della campagna elettorale. Quasi una comparsa, finita poi addirittura a fare da sfondo. Nelle sue prime uscite televisive, infatti, Melania è impacciata, insicura e non manca di generare qualche imbarazzo. Viene trattenuta, dunque. Viene concessa meno in pasto a un pubblico che non vede l’ora di azzannarla, alle telecamere che non vedono l’ora di immortalare la sua ultima gaffe, ai giornali che non vedono l’ora di sbatterla (spesso nuda) in prima pagina.



Questo fino al momento della svolta: il giuramento di Washington, il 20 gennaio 2017.

Cambia tutto.

Cambia la residenza dall’attico di Manhattan alla Casa Bianca, che diventa ogni giorno un po’ più sua, nonostante le frizioni con Ivanka.

Cambia la personalità, a mano a mano più calata nel ruolo e nella responsabilità.

Cambia l’approccio, cambiano i progetti, cambia lei. In meglio.

Non a caso, a detta di tutti i sondaggi, del team Trump è di gran lunga la più amata.



E poi cambiano i look, mille volte e mille altre ancora. A lanciare messaggi più o meno velati, a ipnotizzare occhi di macchine fotografiche, a inventare uno stile che, oramai, è lo stile Melania.



Una cosa sola non cambia mai e anzi cresce di fascino: la sua bellezza.

Cinquant’anni, davvero impossibili.

Happy Birthday…Mrs.President.







