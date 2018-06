Melania Trump visita il centro per i bimbi migranti separati dai genitori: «Come posso aiutarvi?»

Melania Trump è volata in Texas per visitare la struttura che ospita i bambini separati dai genitori dopo essere entrati illegalmente negli Stati Uniti.LEGGI ANCHE:«Sono qui per apprendere» sul funzionamento della struttura e «per chiedervi cosa posso fare per aiutare a ricongiungere i bambini con le loro famiglie», ha detto la first lady. Melania parteciperà a una serie di briefing e ringrazierà forze dell'ordine e operatori per l'impegno profuso.