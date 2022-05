Melania Trump, prima intervista da ex first lady: «Un ritorno alla Casa Bianca? Mai dire mai»

L'ex first lady Melania Trump ha anticipato una possibile seconda corsa presidenziale per suo marito Donald Trump durante un'apparizione su Fox News durante il fine settimana. Quando il co-conduttore di "Fox and Friends Weekend" Pete Hegseth ha chiesto a Trump se poteva vedersi vivere di nuovo alla Casa Bianca, lei gli ha detto: «Mai dire mai». «Penso che abbiamo ottenuto molto in quattro anni di amministrazione Trump», ha detto. I commenti facevano parte di un'intervista ad ampio raggio: la prima di Melania Trump da quando suo marito ha lasciato l'incarico all'inizio del 2021.

Donald Trump ha spesso alluso a una seconda corsa presidenziale nel 2024 durantele tappe del suo American Freedom Tour. A marzo , ha detto a lla folla a Fort Lauderdale, in Florida: «Tornerò e saremo migliori e più forti che mai», aggiungendo che «nel 2024 ci riprenderemo la nostra bella Casa Bianca». Trump deve ancora annunciare formalmente la corsa alla presidenza.