Melania Trump: «Sono la persona più bullizzata del mondo»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 18:25

NEW YORK - «Sono la persona più bullizzata del mondo». Parola di Melania Trump, a margine del suo viaggio in Africa.Durante un’intervista andata in onda sulla rete televisiva ABC News, la First Lady ha spiegato così il suo impegno sul fronte del bullismo ed in particolare del cosiddetto “cyberbullismo”.La sua campagna “Be Best” ha preso il volo, si è mossa tra Ghana, Malawi, Kenya ed Egitto, ma non sono mancate le polemiche.Al di là del look, infatti, da molti ritenuto inappropriato e addirittura allusivo ad oppressioni coloniali, l’autore dell’intervista Tom Llamas non è riuscito a trattenere una spigolosa replica: «Davvero crede di essere la persona più bullizzata del mondo? Lei?».Melania, però, ha insistito e rilanciato: «Basta dare un’occhiata a ciò che dicono e scrivono di me».Poi ha alleggerito i toni, solidarizzando con tutte le altre vittime: «Sono senz’altro una di loro».Madre del piccolo Barron, 12 anni, ha sottolineato che proprio suo figlio è stata la prima fonte di ispirazione di tante preoccupazioni.«Dobbiamo educare tutti i bambini a comportamenti socio-emozionali adeguati, in modo che, crescendo, siano in grado di essere degli adulti migliori».Sul movimento #MeToo, invece: «Sono dalla parte delle donne. Meritano di essere ascoltate, meritano fiducia». Fiducia che, tuttavia, «meritano anche gli uomini. Insomma, se accusi qualcuno, devi mostrare delle prove, delle prove concrete».Immancabile infine, nel suo primo viaggio “in solitaria” nelle vesti di prima donna d’America, un’ultima battuta sul marito.«Sono onesta con lui. Come qualsiasi moglie gli do consigli, gli offro le mie opinioni. Ma alla fine, evidentemente, fa come gli pare».Già.Evidentemente.