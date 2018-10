Melania Trump: «Inaccettabile separare i bambini»

Sabato 13 Ottobre 2018, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 16:17

La first lady Melania Trump ha detto di essere stata «presa alla sprovvista» dalla politica della "tolleranza zero" dell'amministrazione guidata dal marito contro i clandestini che la scorsa primavera portò alla separazione di 2500 bambini dai loro genitori al confine col Messico inducendola a una visita a sorpresa. «Lo seppi dai media e reagii subito. Per me era inaccettabile vedere bambini e genitori separati. Era straziante. E reagii con la mia voce», ha spiegato in una intervista a tutto campo sullla tv Abc. Melania ha raccontato quindi di aver protestato con il marito manifestando il suo dissenso a casa. «Gli dissi che ritenevo fosse inaccettabile e lui pensò la stessa cosa», ha dichiarato riferendosi al tycoon, che poi fu costretto a correggere il tiro.Melania ha spiegato poi per la prima volta la controversa giacca indossata quando andrò a visitare i bambini separati al confine col Messico: la scritta nella parte posteriore («I really don't care, do u?», A me non interessa, e a voi?, ndr) era rivolta «alla gente e ai media di sinistra che mi criticano».«Volevo mostrare loro che non mi interessa. Potete criticare quanto volete, ma questo non mi fermerà dal fare ciò che sento giusto», ha spiegato Melania. La portavoce della first lady aveva liquidato le polemiche dicendo che «è solo una giacca» ma i media si erano sbizzarriti nelle interpretazioni, sino a leggervi una critica verso il marito.«Sono una madre e una first lady, ho cose molto più importanti a cui pensare e da fare». Così la moglie di Trump ha poi risposto alle domande sulle presunte infedeltà del marito. «Non è una mia preoccupazione», ha tagliato corto la first lady. Poi ha ammesso che tutte le storie imbarazzanti dell'ultimo anno «non sono sempre state piacevoli». «Ma so cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è vero e cosa non è vero». Sullo stato del suo matrimonio ha detto: «Stiamo bene», il resto è solo gossip, speculazioni dei media, e non sono sempre affermazioni corrette, ha aggiunto. «Sono molto forte - ha proseguito - e so quali sono le mie priorità».Melania sino ad ora si era astenuta dal rispondere pubblicamente alle accuse di infedeltà del presidente americano, e nel giugno scorso era stato l'avvocato di Trump, Rudy Giuliani, riferendosi alla presunta relazione con la pornostar Stormy Daniels, a dire come lei «crede al marito e sa che non è vero». La first lady, però, ha spiegato: «Non ho mai parlato con Giuliani», e alla domanda sul come mai lui abbia fatto questi commenti ha risposto: «Non lo so, chiedetelo a lui».