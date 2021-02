Melania Trump, la nuova vita dell'ex first lady: spa, massaggi e un nuovo ufficio (ma non si sa per cosa)

Melania Trump ha ufficialmente aperto il suo ufficio post-Casa Bianca, tre settimane dopo aver lasciato Washington, DC. L'ex First Lady ha fatto l'annuncio su Twitter venerdì, ma non ha rivelato a quali progetti lavorerà nell'ambito della nuova iniziativa. «La Signora Melania Trump annuncia l'apertura dell'ufficio di Melania Trump. Segui questo account per notizie e aggiornamenti», si legge in un post del nuovo account Twitter @OfficeOfMelania.

Secondo la CNN, Trump ha assunto tre membri del suo staff alla Casa Bianca per aiutarla con l'allestimento dell'ufficio.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Nel frattempo, si dice che l'ex First Lady stia godendo di un ritmo di vita tranquillo da quando si è trasferita a Mar-a-Lago in Florida il mese scorso. Diverse fonti hanno detto alla CNN che la Trump trascorre gran parte del suo tempo nelle terme. "Va alla spa, pranza, va alla spa (di nuovo) e cena con Paperino nel patio", ha detto alla rete una persona che conosce l'ex First Lady.

Un'altra fonte ha affermato: «Non è insolito che Melania trascorra molte ore al giorno lì alla spa, godendo dei benefici a sua disposizione, spesso andando due volte nell'arco di 24 ore, per massaggi, cura delle unghie, trattamenti per il viso o altri elementi del menu». Entrambe le fonti affermano che «l'ex first lady si è lasciata mentalmente alle spalle Washington, a differenza di suo marito».

Secondo quanto riferito, Melania è anche gelosa dell'attenzione che la nuova First Lady Jill Biden sta ricevendo. Biden è apparsa insieme a suo marito sulla copertina di People questa settimana e ha rilasciato un'intervista alla rivista Parents. È stata anche oggetto di diversi profili brillanti e ha già partecipato a diversi impegni. Domenica, la First Lady Biden è inoltre apparsa con il nuovo presidente in un messaggio televisivo trasmesso poco prima del Super Bowl. È un contrasto con Melania, che preferiva in gran parte stare fuori dai riflettori e spesso si sottraeva alle apparizioni pubbliche con suo marito. Ma secondo le fonti della CNN, la Trump vede la copertura positiva di Jill Biden come una prova del pregiudizio dei media. «Melania non ha intenzionalmente utilizzato la stampa come meccanismo di difesa», ha detto alla CNN l'ex amica di Trump Stephanie Winston-Wolkoff. "Donald era più turbato dal fatto che Melania non ricevesse le copertine delle riviste di quanto non lo fosse Melania."

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA