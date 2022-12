Meloni andrà in Iraq in visita ai militari italiani: «Un segnale per chi si sacrifica più di noi»

Giorgia Meloni andrà in Iraq. Il premier e presidente di Fratelli d'Italia lo ha annunciato ai parlamentari che ha incontrato per lo scambio degli auguri. Quindi ha ricordato che «in Iraq i militari italiani guidano il comando della missione Nato. Ci sono 4-5 ministri in partenza per altre destinazioni per dare un gesto simbolico. È un segnale importante da dare a nostri uomini e donne che sicuramente ai sacrificano piu di noi».

A Palazzo Chigi poi, il brindisi con i dipendenti: «Grazie ancora per quel che faremo insieme, speriamo ancora per lungo tempo...». Negli auguri di fine anno, il buffet era preparato dagli studenti dell'istituto alberghiero di Fiumicino che Meloni ha ringraziato per il loro lavoro.

Il regalo "made in Sicily"

Fratelli d'Italia sceglie il "made in Sicily" per un omaggio natalizio alla sua squadra di governo e parlamentare. Così ha donato un panettone tradizionale siciliano, quello della storica famiglia di pasticceri Fiasconaro di Castelbuono, in una confezione griffata Dolce e Gabbana e optando per gusti e dimensioni diverse tra parlamentari, sottosegretari e ministri. Il regalo è stato dato durante lo scambio di auguri natalizi con la leader Giorgia Meloni. I dolci sono in una scatola di latta colorata. Nella versione per i parlamentari si è scelto un mini panettone agli agrumi e zafferano di Sicilia e un alberello di Natale fatto di marzapane.

Sulla manovra: «Si dovrà migliorare, ma nessuna catastrofe»

«Mi pare che tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang». Così secondo quanto si apprende, la presidente di Fratelli d'Italia e premier Giorgia Meloni ai suoi parlamentari che ha incontrato per lo scambio degli auguri.