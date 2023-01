Meloni in Libia: «Vogliamo aiutare i Paesi africani a crescere: la cooperazione non sarà predatoria»

«L'Italia può e vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e a diventare più ricchi: una cooperazione che non vuole essere predatoria, che vuole lasciare qualcosa nelle nazioni». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, oggi a Tripoli dove ha incontrato il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibeh.

Meloni è arrivata in Libia accompagnata dai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell'Interno, Matteo Piantedosi, per una missione del governo italiano nel Paese Nordafricano. In occasione della visita, Meloni avrà una serie di incontri istituzionali con le autorità: oltre a Dbeibeh, il premier vedrà il presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi.

Attacchi a sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino: ipotesi anarchici. «Identificate e fermate 5 persone»

La giornata

«Ci sarà un altro incontro con il settore economico e l'oil&gas di entrambe le parti e la firma di due accordi», ha detto il portavoce dell'esecutivo libico, Mohamed Hamuda. Delle intese, una riguarda «investimenti ed esplorazione» nel gas e «uno il rapporto con la Guardia costiera», ha confermato Hamuda rimandando a «una conferenza stampa al termine degli incontri da cui avremo più informazioni». Una tv libica, Libya al-Ahrar, ha mostrato in diretta Facebook onori militari resi a Meloni accompagnata da Dbeibeh all'interno di un edificio.