Merkel preoccupata per il cambio dei confini in Kosovo, scrive una lettera a Pristina

Venerdì 2 Novembre 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 17:26

Roma - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso preoccupazione per la possiblità di un cambiamento della frontiera tra Serbia e Kosovo. La Germania ha sottolineato l’importanza di proseguire il dialogo fra Belgrado e Pristina per giungere a una normalizzazione dei rapporti, ma si e’ detta preoccupata per il dibattito in corso e leipotesi su possibili cambiamenti di frontiere. All’ex premier kosovaro Isa Mustafa ha inviato una lettera comeha riferito a Pristina dal sito Koha.net.Se il Kosovo e la Serbia ridisegnassero i confini su basi etniche segnerebbe uno stravolgimento importante e potenzialmente destabilizzante per tutta la regione. Secondo diversi analisti potrebbe causare contraccolpi persino in Bosnia con la rivendicazione d’indipendenza sostenendo che i vecchi confini interni della Jugoslavia sono stati cancellati e che la stessa cosa potrebbe accadere adesso in Bosnia. Intanto il mese scorso la municipalità di Gračanica, un’area a maggioranza serba in Kosovo, ha votato la cessione di una parte del suo territorio a una provincia confinante a maggioranza albanese. Un nuovo complesso residenziale abitato da albanesi ha cambiato la proporzione tra le due etnie nella città, e con questa mossa i serbi ora hanno trovato il modo di sbarazzarsi della popolazione albanese. Ma cambiare i confini tra i due stati non sarà così facile.