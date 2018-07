Mercoledì 4 Luglio 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlino - La Cancelliera, Angela Merkel, ha chiesto alle ong che salvano i migranti nelle acque del Mediterraneo di di rispettare il diritto internazionale. «Se ora c'è una guardia costiera libica che puo’ agire sempre meglio, il diritto internazionale deve essere rispettato anche da tutti coloro che operano nella zona marittima e questo vale anche per le organizzazioni non governative». L'appello lo ha rivolto nel suo discorso in Parlamento in occasione del dibattito generale sul bilancio del 2018. Merkel ha ricordato che la missione europea Sofia ha investito molto per educare e formare la guardia costiera libica.