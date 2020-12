Merkel sui negazionisti del Covid: «Sono un attacco al nostro stile di vita»

Le teorie cospirative sono «fondamentalmente un attacco al nostro stile di vita», rappresentano «una sfida particolare» e sollevano interrogativi che dovrebbero essere oggetto di ricerca. Così Angela Merkel ha risposto oggi alla domanda di uno studente che le chiedeva come considerare e trattare i sostenitori delle teorie negazioniste. «Non ho una risposta perfetta», ha dichiarato la cancelliera, sottolineando che il problema impegna molto la politica.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid in Germania, meno contagi ma più divieti... IL LOCKDOWN Natale, Italia zona rossa per le Feste. Coprifuoco anticipato, due...

Leggi anche > Germania, lockdown duro per le feste. L'Italia pensa a shopping e cenone

«Come si fa - si è chiesta - a dire addio al mondo dei fatti e entrare in un mondo che parla una lingua diversa, per così dire, e che non possiamo raggiungere con la nostra lingua basata sui fatti?» C'è «un preciso rifiuto di discutere» da parte dei sostenitori di tali schemi di pensiero, ha aggiunto. «Dall'Illuminismo - ha aggiunto - l'Europa ha seguito la strada dell'elaborazione di una visione del mondo basata sui fatti. E se una visione del mondo è improvvisamente distaccata o contraria ai fatti, allora ovviamente è molto difficile conciliarla con tutto il nostro stile di vita».

«Le argomentazioni abituali non aiutano in questo caso per questo si tratta di una sfida particolare per noi», ha aggiunto la cancelliera per la quale risolvere questo problema «potrebbe forse essere anche materia di lavoro degli psicologi». «Tuttavia - ha concluso - siamo un paese tollerante» e queste persone sono nostri connazionali. Per la cancelliera sarebbe anche importante capire quale ruolo svolgono le reti sociali, all'interno dei cui spazi queste persone si sentono affermate e confermate.

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA