Messico, arrestato il figlio del narcotrafficante El Chapo. Le autorità temono rappresaglie: «Restate in casa»

È stato arrestato oggi in Messico Ovidio Guzman, figlio del leader del cartello di Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman.

Lo annunciano fonti ufficiali del governo che precisano che l'arresto è avvenuto nella cittadina di Culiacan, capitale dello Stato di Sinaloa, grazie all'intervento di truppe di élite.

Ovidio Guzman, riferiscono i media, sarebbe già stato trasportato in un carcere di massima sicurezza.

Así fue como elementos armados recibieron a la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, después de la detención de #Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un municipio cercano a Los Mochis. pic.twitter.com/65Shgkarb4 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 5, 2023

La paura delle rappresaglie

Le autorità del governo dello stato di Sinaloa e della città di Culiacan, in Messico, hanno sospeso le attività della pubblica amministrazione e hanno chiesto alla popolazione di non uscire da casa. La richiesta dopo le azioni di rappresaglia a Culiacan da parte di membri dei cartelli narco a seguito dell'arresto avvenuto oggi di Ovidio Guzman, figlio del boss Joaquin 'El Chapò Guzman. «Si stanno verificando incidenti e blocchi stradali in diversi punti della città, chiediamo alla cittadinanza di non uscire», ha scritto su Twitter il ministro della Sicurezza di Sinaloa, Cristobal Casta¤eda. Le autorità hanno ordinato anche la chiusura dell'aeroporto di Sinaloa.