Apocalisse in Messico, l'incidente choc tra un treno e un'autocisterna: foto e video virali sui social

Le immagini apocalittiche, che provengono dal Messico, stanno facendo il giro del web. Un incidente stradale, davvero inusuale, sta sconvolgendo i social. Nella mattinata di venerdì 21 ottobre si è verificato lo scontro tra un treno e un'autocisterna carica di carburante. Il fortissimo schianto ha provocato un'esplosione che ha subito allarmato i presenti e ha richiesto anche l'evacuazione di molti residenti.

La dinamica

La sbarra del passaggio a livello si è abbassata, ma il camionista non ha fatto in tempo a liberare i binari e il treno ha centrato a tutta velocità il mezzo pesante. Il carburante trasportato dal veicolo ha subito preso fuoco provocando una forte esplosione. Uno scenario di guerra che in molti hanno ripreso con i loro cellulari e hanno caricato sui social network diffondendo la notizia in tutto il mondo in pochi secondi. Tutto è accaduto tra Casa Bianca e Aguas Calientes, nel Messico centrale.

I soccorsi e l'evacuazione

L'intervento della polizia e dei vigili del fuoco è stato immediato, ma per spegnere le fiamme sono servite molte ore e per la sicurezza delle persone è stato necessaria l'evacuazione di centinaia di abitazioni e circa un migliaio di residenti. Miracolosamente l'esplosione e l'incidente non hanno fatto vittime, ma si registrano numerosi feriti, soprattutto a causa dell'intossicazione da fumo.

#Aguascalientes #UltimaHora se habla de cuantiosos daños materiales en el accidente de hoy entre un camión cisterna de la empresa #Valero y el #Tren sobre Av. Aguascalientes a la altura del fracc. México, pero afortunadamente hasta el momento no se reportan perdidas humanas. pic.twitter.com/QALSFJG5wd — Jose Luis Garcia (@stuart_garcia) October 21, 2022

Il camionista

Anche il camionista a bordo dell'autocisterna si è salvato. L'uomo, nonostante fosse a pochi centimetri dalla cisterna piena di carburante, ha riportato solo una lieve ferita al braccio. L'uomo, subito trasportato in ospedale per ricevere le cure, è in stato di arresto per aver provocato uno degli incidenti più cinematografici e apocalittici degli ultimi anni.