«Non sento più il mio bambino», ma i medici prelevano dall'utero un chilo di marijuana

«Sono incinta a 70 anni»: la donna potrebbe diventare la mamma più anziana al mondo

Contrae un virus nell'asilo in cui lavora e perde il bambino: «Attenti a questa sindrome»

Sabato 26 Maggio 2018, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una corsa in ospedale, una richiesta di aiuto e poi la sorpresa., una donna messicana di 37 anni, si era fatta ricoverare perché non sentiva più il suo bambino muoversi. All'apparenza incinta, aveva in realtà undentro di lei.I medici dell'ospedalenon potevano credere ai loro occhi quando, dopo averla sottoposta a un intervento chirurgico, hanno prelevato dalla vagina e dall'addome degli enormi cumuli di cannabis.C'è voluta un'operazione per capire a cosa erano dovuti i dolori allo stomaco che lamentava. Ripeteva di essere incinta, ma era impossibile ascoltare il battito cardiaco del bambino.La scoperta, dopo l'intervento, ha lasciato tutto il personale sbalordito, mentre le immagini della marijuana hanno fatto il giro del web e del mondo.Le droghe erano state avvolte in un nastro adesivo ormai rotto, ma il dottore che l'ha operata,, è riuscito a tirare fuori tutta la cannabis dal corpo di Gloria e l'ha consegnata alle forze dell'ordine.La donna è stata arrestata e portata in tribunale con l'accusa di «crimini contro la salute». Nessuna parola sulla provenienza della droga, come sottolinea il Daily Mail. Dalle indagini è emerso, inoltre, che ha dei precedenti: è stata condannata per lo stesso reato nel 2010 e nel 2015.