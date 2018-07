Messico, vince il candidato di sinistra Lopez Obrador: è il nuovo presidente

Lunedì 2 Luglio 2018, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 09:41

Il leader di centro-sinistra del movimento Morena Andrés Manuel Lpez Obrador vince largamente le elezioni presidenziali in Messico.E' «un giorno storico», ha commentato Amlo, come lo chiamano i militanti con un acronimo del suo nome. Fra i primi a congratularsi con il nuovo capo dello Stato, il presidente uscente Enrique Pena Nieto, che gli ha augurato ogni successo «per il bene del Messico». «Sono sicuro che tutti i messicani auspicano una presidenza di successo», ha scritto in un messaggio.Mentre decine di migliaia di persone si riunivano nella storica piazza dello Zocalo a Città del Messico, Lopez Obrador ha pronunciato un primo discorso in cui ha invitato i messicani alla riconciliazione. E ha assicurato che la coalizione da lui guidata (Juntos Haremos Historia) «non punta a costruire una dittatura, per cui i cambiamenti promessi avverranno in base all'ordine istituzionale esistente». Lopez Obrador ha infine garantito «libertà di espressione, imprenditoriale e religiosa» e ha ribadito il primato dei diritti consacrati nella Costituzione.«Pace e tranquillità sono il frutto della giustizia», ha detto Lopez Obrador parlando davanti ai suoi sostenitori e promettendo «un piano di riconciliazione e di pace». «Dallo Zocalo, cuore politico, sociale e culturale della nostra Repubblica - ha continuato Amlo, invocato al grido di "Presidente, President" e mentre risuonavano le note di "Cielito lindo" - un saluto a tutti i messicani».«Sì, si può», ha poi scandito, riecheggiando lo slogan di Barack Obama, «Yes, we can». E a proposito delle relazioni con gli Stati Uniti, il nuovo presidente ha assicurato di voler lavorare per «un rapporto di amicizia e collaborazione», ma basato sul «rispetto reciproco».Il presidente americano Donald Trump, dopo essersi congratulato con il vincitore, ha assicurato: «Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!».Domenica, poco dopo la chiusura dei seggi, gli exit poll delle principali tv del Paese, Televisa e Azteca, avevano fornito una anticipazione della valanga di voti ottenuti dal vincitore, al suo terzo tentativo di assicurarsi la massima carica dello Stato, assegnandogli 20 punti di vantaggio sugli avversari.Questa tendenza è poi stata confermata dai primi dati di un "conteggio rapido" realizzato sulla base di seggi campione dall'Istituto nazionale elettorale (Ine), per cui Amlo, avrebbe vinto superando la soglia del 53% dei voti. Dietro di lui Ricardo Anaya (Pan-Prd) è sopra al 22% e José Antonio Meade (Pri) si sarebbe fermato fra il 15,7 ed il 16,3%. L'affluenza alle urne è stata fra il 62,9 ed il 63,8% degli aventi diritto.