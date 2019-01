Parigi, appassionato di parkour rischia la vita a pochi centimetri dalla metro

Martedì 29 Gennaio 2019, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 16:41

Questo ragazzo sta "terrorizzando" i pendolari francesi di Parigi. Nella metropolitana della capitale, e non solo dando un'occhiata al suo profilo Instagram,, 24enne appassionato di parkour, si "esibisce" sorprendendo chi aspetta il treno con una capriola molto rischiosa. A pochi metri dall'arrivo della metro, infatti, il ragazzo si prepara per il salto che, come si può vedere dal video, lo porta a pochi centimetri dal convoglio in movimento.