Mette in carica il telefono ma lo smartphone gli esplode in mano: 12enne perde in dito e un occhio

Venerdì 2 Febbraio 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 16:28

Perde une ladopo aver messo in carica lo. Il 12enne aveva un Hua Tang VT-V59, modello prodotto solo in Cina, e lo stavacome aveva sempre fatto quando il dispositivo gli è esploso in faccia causandogli gravi lesioni.Meng Jisu nell'esplosione ha perso l'indice della mano e i pezzi di vetro e plastica del dispositivo gli hanno causato diverse ferite al volto comportando anche la perdita della vista all'occhio destro. Il ragazzo è stato portato con urgenza in ospedale, come riporta il Daily Mail , i medici hanno fatto di tutto per salvare il suo occhio, ma ogni tentativo è risultato vano.A lanciare l'allarme è stata la sorella del 12enne che in casa ha sentito improvvisamente un'esplosione. È corsa in camera dal fratello e lo ha visto completamente ricoperto di sangue. Dopo gli interventi adesso Meng si trova ancora in ospedale, le condizioni sono ancora gravi, ma è in fase di ripresa.